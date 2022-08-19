Yolun kenarına çektiği aracında, yanındaki kadını vahşice darbeden şahıs, vatandaştan dayak yedi. Saldırganın tek hamleyle yere serildiği olay anbean kameraya yansıdı.

Türkiye'de, her geçen gün artan vahşi kadın şiddetleri devam ediyor.

Bu kez aracın içinde yaşanan vahşeti, vatandaş sonlandırdı.

Aracını yolun sağına çeken saldırgan, ağır darbelerle yanındaki kadını darbetmeye başladı.

Eşi kendini korudukça daha sert vurdu

Kadın, kendini korumak için sırtını dönerken, daha sert darbelerle saldıran cani şahıs, vatandaş kamerasını görünce aracından indi.

Saldırgan tek hamleyle yere serildi

O anları kaydeden vatandaş, aracından inen saldırganı tek hareketiyle yere düşürdü.

Giderek daha da kalabalıklaşan grup saldırganı darbederken, "Kadını dövüyor ya" sesleri yükseldi.

Aynı araca binip gittiler

Gittikçe hararetlenen olay sonrasında kadın ve erkek aynı araca tekrar binip yollarına devam etti.

İşte o dehşet dolu anlar...

Aracın içinde eşini darbeden şahsı vatandaş yere serdi VİDEO