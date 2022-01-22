Araçların Uludağ'a zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor

Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor. Ayrıca yarıyıl tatili nedeniyle otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Kış turizm merkezlerini gözdesi olan Uludağ'da kar karınlığı 105 santimetreye ulaşırken, yarıyıl tatili nedeniyle otellerin doluluk oranı arttı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 8.kilometreden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor.

Zincir takmayan araçlar Uludağ'a ulaşamazken, Yiğitali Köyü'nden 82 kişi araçlara zincir takmak için seferber oldu.

EKİPLER 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Uludağ'da sabah saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Uludağ karayolunun kapanmaması için karayolları ve büyükşehir ekipleri hem küreme hem tuzlama çalışması yapıyor.

24 saat esasına göre çalışan ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da gizli buzlanma ve yolun kaza ya da başka sebeplerle kapanma ihtimaline karşı jandarma ekipleri tedbirlerini arttırdı.

8.kilometreden itibaren kar lastiği olsa bile araçların zincirsiz çıkmasına müsaade edilmiyor.

KÖYLERDEN ZİNCİR DESTEĞİ

Jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup zincir kontrolü yapıyor. Valilik tarafından yetkilendirilen Yiğitali Köyü'ndeki 82 kişi araç sahiplerine zincir takılması ve satışı konusunda yardımcı oluyor.

Binek araçların zincirleri 300 ile 500 lira arasında SUV ve cip tarzı araçların zincirleri 500 ile bin lira arasında değişiyor. Uludağ'a tatil için gelenler yolda kar sürpriziyle karşılaşırken, zincirlerini taktırıp yollarına devam ettiler.