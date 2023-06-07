Ardahan’da ağabeyini bıçakladı: Samsun’da sahilde gezerken yakalandı

DHA
Ardahan’da oto galerisi olan 35 yaşındaki S.A. işleri yoğun olmasına karşın gezmeye giden kardeşi Muhammet A.’ya kızıp, aracına sandalye fırlattı.
Muhammet A. da galerinin mutfağındaki ekmek bıçağını alarak ağabeyini karnından bıçakladı.
S.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Durumu ciddiyetini koruyor
Tedaviye alınan S.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçıp İstanbul’daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığı belirlenen Muhammet A.’nın, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Samsun’da olduğu belirlendi.
Sahilde yürürken gözaltına alındı
Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi Atakum ilçesinde sahilde yürürken yakalayıp, gözaltına aldı.