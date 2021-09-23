Ardahan’da, ana şebeke su boru hattına sabotaj düzenlendi

Çataldere köyünde bulunan ve kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan ana şebeke boru hattına sabotaj düzenlendi.

Ardahan’da 19 Eylül günü yaşanan su kesintisinin, Çataldere köyünden şehre içme suyu sağlayan ana şebeke su boru hattının parçalanmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Sabotaj düzenlenen boru hattına, ekipler tarafından müdahale edildi. Arızanın giderilmesi ile kent merkezine yeniden su verilmeye başlandı.

Kenti susuz bırakan kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

“BU YAPILAN VATAN HAİNLİĞİDİR”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü dediğimiz mevkide, şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat, Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır.





Taşla sopayla kırılmayacak 300’lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir.

Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan’a ve Ardahanlıya ihanettir.





“BORUYU KIRAN YARIN İÇME SUYUMUZA BAŞKA BİR ŞEY DE KATABİLİR”

Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu sadece Ardahan Belediyesi’nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir. Bugün boruyu kıran, yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir. O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz.

Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir.”

Ardahan’da, ana şebeke su boru hattına sabotaj düzenlendi VİDEO