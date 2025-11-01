Ardahan'da çevreye çöp atan sürücülere ceza

- Ardahan Posof'ta, Türkgözü Gümrük Kapısı yolunda çöp atan sürücülere para cezası uygulanıyor.
- Kaymakamlık, yolun temizliği için tedbirler alarak, belirli noktalara kamera yerleştirdi.
- Gümrük kapısı yetkilileri, jandarma ve polis de bu çalışmaya destek veriyor.
Ardahan'ın Posof ilçesinde kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe ile Türkgözü Gümrük Kapısı arasındaki yolda çöplerin atılmaması ve temiz tutulması amacıyla bazı tedbirler alındı.
Kaymakamlık organizesinde başlatılan ve yol boyunca belli noktalara kamera yerleştirilen çalışmaya Türkgözü Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği, jandarma ve polis destek veriyor.
TIR ŞOFÖRLERİNİN PARK ALANLARI VE YOL KENARLARINA ATIK BIRAKTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Çalışmaya ilişkin kaymakamlık şu açıklama yapıldı:
İlçemiz genelinde çevre temizliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, özellikle Türkgözü Sınır Kapısı güzergahında ülkemizin itibarını zedeleyecek şekilde çevre kirliliği tespit edilmiş, ana ulaşım güzergahlarına yerleştirilen kamera sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde, bazı tır şoförlerinin park alanları ve yol kenarlarına çöp ve evsel atık attıkları kameralarımıza yansımıştır.
"KİŞİLER HAKKINDA PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"
Yapılan tespitler üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. ve 20. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanmıştır.