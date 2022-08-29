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    Ardahan'da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor

    Ardahan Çıldır’da, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliğiyle tatilciler ile bölge halkının akınına uğruyor.
    • 29.08.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:31
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    Ardahan'da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

    Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü.

    Sıcaktan bunalan gençler soluğu Çıldır Gölü'nde aldı

    Termometrelerin 32’yi gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan gençler soluğu Çıldır Gölü’nde aldı.

    Özellikle öğle saatlerinde gençler, havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü’nün buz gibi sularına atladı. Serinlemek için suya giren gençler, soğuk suyun keyfini çıkarttı.

    Ardahan'da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor ViDEO

    "Şu anda burada deniz yok ama Çıldır Gölü o görevi görüyor"

    Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü´nde aldıklarını söyleyen Muhammet Ali Akdoğan, “Çıldır, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel yerlerinden birisi. Doğudan batıya göçün en büyük nedenlerinden deniz, hava ve güneş gelmekte. Şu anda burada deniz yok ama Çıldır Gölü o görevi görüyor. İnsanlar burada serinliyor. Burası serinlemek isteyenlerle dolu; Çıldır Gölü yeşilliği, güneş ve oksijen bakımından bulunmaz bir yer.’’ dedi.

    Ardahan da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor #1

    Ardahan da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor #2

    Ardahan da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor #3

    Ardahan da Çıldır Gölü, sıcaktan bunalanlara nefes aldırıyor #4


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