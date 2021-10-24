Ardahan'da genç kadın intihar etti, kızları ‘cinayet’ dedi

Geçen ay intihar ettiği öne sürülen kadının kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Kadının ağabeyi ise “Adam kız kardeşimi öldürdü içeride yatmadı” diyerek tepki gösterdi.

Özlem C.(35) ve Sezgin C.(44) Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulü ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 de çocukları oldu.

Yakınlarının iddiasına göre Sezgin C., Özlem C.'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı.

Özlem C., gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı.

6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle yaşayan Özlem C., eşi Sezgin C.'ye boşanma davası açtı.

KIZ KARDEŞLERİN ‘BABAMIZ ÖLDÜRDÜ’ İDDİASI

Sezgin C.'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın, boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü.

Çocuklarının iddiasına göre Özlem C. ile Sezgin C. arasında yaklaşık 27 Eylül 2021 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü.

Amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve geldiğini söyleyen Büşra C., kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.

ÇOCUKLAR VE BABA İFADE VERDİ

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özlem C.'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C. ve kızları Elif Azra C., Büşra C. karakolda ifade verdi.

“BABAMIN PARMAK İZİ BIÇAKTA ÇIKTI, NİYE SERBEST BIRAKTILAR?”

28 Eylül'de Sezgin C., serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. “Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?” diye konuştu.

2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.

“BEN KABADAYIYIM, YİĞİDİM DİYEREK DÖVMEYE DEVAM ETTİ”

Özlem C.'nin ağabeyi Harun Kulu da “Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim, çocukları için boşanmadı. Ben, Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğidim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfrediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vuruyor. Sezgin C. 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı alıyor ve koridorda bıçaklıyor.” dedi.

“ADAM KIZ KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ İÇERİDE YATMADI”

“Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar” diyen Kulu, şöyle devam etti:

“Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kilitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış. Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'karımı kaçırdı' diye. Ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa, yarın bir gün yine birisiyle evlenecek.”