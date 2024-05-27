Ardahan'da Kura Nehri taştı Yağışların etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taşınca, göle dönen ovada sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları ve akabinde yağan yağmur, Kura Nehri'ni yeniden taşırdı.

Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, 3'üncü kez taşmış oldu.

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evler de su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Vatandaşlar anın keyfini sürdü

Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, ova kıyısında bazı vatandaşlar da piknik yaparak günün tadını çıkardı.

"Ardahan'ın denizi oldu"

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Burası artık Ardahan’ın denizi oldu." dedi. Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)