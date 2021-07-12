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- Ardahan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Ardahan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Etkili olan yağışlar Damal ilçesinde sele dönüştü. Birçok ev sular altında kaldı. Sel anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
- DHA
- 12.07.2021 - 08:56
Ardahan’da etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar Damal ilçesinde sele dönüştü.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 7 evi su bastı.
EVLER OTURULAMAZ HALE GELDİ
Sular altında kalan evler oturulamaz hale geldi
. Sel anı, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmaları başlattı.
Ardahan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu VİDEO