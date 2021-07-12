Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ardahan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ardahan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Etkili olan yağışlar Damal ilçesinde sele dönüştü. Birçok ev sular altında kaldı. Sel anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.