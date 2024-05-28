Ardahan'da virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

İHA

Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi Değirmenli köyü Yayla mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı.

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Vinçle çıkarıldı

Devrilen tırı kurtarmak için bölgeye ayrıca dev vinç sevk edildi. Vincin rahat çalışabilmesi için yolda trafik akışı bir süre durduruldu.

Şarampole devrilen tır ile dorsesi yapılan çalışmayla kaldırılarak kurtarıldı, daha sonra yol da yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)