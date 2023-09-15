Ardahan'da yaylaya hayvan otlatmaya giden arkadaşların üzerine yıldırım düştü Köyde sırayla hayvan otlatırken yaylaya çıkan gençler üzerlerine yıldırım düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Ardahan'ın Posof ilçesinin Sarıgül köyünde Sarıgül Mahallesi’nde çoban olmadığı için gençler sırayla hayvanları otlatıyordu.

O gün sıranın 18 yaşındaki Mustafa Can Bilgili ile 18 yaşındaki Yusuf Can'a gelmesiyle ikili, hayvanları yaylaya götürdü.

Bir süre sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için şemsiye açtı.

Bu esnada yıldırım düşmesi sonucu iki arkadaş yaralandı.

Olay yerine yakın köylülerin durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Baygın durumdaki iki arkadaş, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Kolye boynunu yaktı

Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı.

Yusuf Can’ın tedavisi halen hastanede devam ediyor.

"Kolye parçalanmış"

Yanık Tedavi Kliniğinde tedavisi devam eden Yusuf Can, şunları söyledi:

Olay sonrası gözlerimi hastanede açtım. Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdiğimizi hatırlıyorum. Sanırım boynumda taşıdığım altın zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)