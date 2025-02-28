Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu'ya silahlı saldırı

AA & Ensonhaber

Rize'nin Ardeşen ilçesi merkezinde, belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleşen silahlı saldırıda Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu, yanlarına yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, Ardeşen Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Kuyumcu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Ardeşen Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı sonucunda Kuyumcu ve Seferinoğlu'nun yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından, sağlık durumlarının stabil olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, şüphelinin yakalandığı ifade edildi: