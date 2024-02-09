Arızalanan metrobüsü kontrol eden şoföre başka metrobüs çarptı Seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman, karşı yönden gelen metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yıllık CHP döneminde metrobüs ve İETT otobüsü arızaları sıradan hale geldi.

Bakımsızlıktan her gün onlarca arıza yaşanan hatlarda son arıza ölüm getirdi...

Haramidere durağı yakınlarında Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı.

Arızaya bakmak için çıktı, başka metrobüs çarptı

Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)