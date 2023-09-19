Arkadaşları domuz sandı! Çanakkale'de tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 40 yaşındaki Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. tarafından domuz sanılarak tüfekle vuruldu. Can yaşamını yitirirken, B.B. ile S.P. ise gözaltına alındı.

DHA Çanakkale'de yaşanılan trajikomik olayda kan aktı.. Sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy yakınlarında meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. ile tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak için tüfekle ava çıktı. Domuz sürüsüne ateş açtılar Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadri Can kanlar içerisinde kalırken, durumu gören arkadaşları B.B. ile S.P. hemen yardım istedi. Vurulan şahıs hayatını kaybetti İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşları gözaltında B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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