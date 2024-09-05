Arnavutköy açıklarında içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından bulunan demir parçasının içinden patlayıcı çıktı.

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DHA

Bugün öğle saatlerinde, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi açıklarında denize açılan bir balıkçı, su yüzeyinde dikkat çekici bir demir parçası fark etti. Balıkçı, bu demir parçasını teknesine bağlayarak karaya getirdi. Ancak demir parçasını çekmeye başladığında, parça ters döndü ve üzerine bağlı patlayıcılar ortaya çıktı.

DEMİR PARÇASINDAN ÇIKARILAN PATLAYICI, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, patlayıcıları demir parçasından çıkararak detaylı inceleme için emniyete götürdü.

"PATLAYICI GÖRÜNMÜYORDU"

Konu ile ilgili konuşan Metin Çelik adlı vatandaş, şunları söyledi:

Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)