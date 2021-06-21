Atlarına kamyonet çarpan Akkaya Ailesi'ne, sigorta şirketi tebligat gönderdi. Aslı Akkaya, "Ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Biz aldığımız yardımlarla ayakta duruyoruz" dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Erdinç Tekin'in kullandığı kamyonet, Egemen Caddesi'nde yola çıkan 2 ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan atlardan birisi öldü, diğeri ise yaralandı.

23 BİN 467 LİRA TEBLİGAT

Kazadan 3 ay sonra Akkaya Ailesi, evlerine gelen tebligatla neye uğradıklarını şaşırdı. Sigorta şirketi, kamyonetin 23 bin 467 lira tutan masrafını aileden talep etti.

Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen İrfan Akkaya ve eşi Aslı Akkaya, köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların yola çıktıklarını belirtti. Bu parayı ödeyecek güçlerini olmadığını söyleyen aile duruma tepki gösterdi.

Arnavutköy'de atlarına araba çarptı, 23 bin 467 liralık tebligat geldi VİDEO





"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

Aslı Akkaya şu ifadeleri kullandı;

"O gün komşularımız da şahit, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 2 atımız iplerini kopararak koşmaya başladı. Yola yaklaştıkları sırada da kamyonetin korna sesi ile atlar ürkünce yola fırladılar. Meydana gelen kazada bir atımız öldü, bir diğer atımız ise sakat kaldı.

Sakat kalan atı, belediyeyi arayarak onlara teslim ettik. Hurdacılıkla geçimimizi sağlıyoruz biz. Eşim bu süreçte el arabası ile hurdacılık yapmaya çalıştı. Zor günler geçirdik ancak bugün gelen tebligatla neye uğradığımızı şaşırdık. 2 attan olduk biz.





"BU PARAYI NASIL ÖDERİZ BİLMİYORUM"

Bu yetmezmiş gibi bir de kamyonetin tamir masrafını ödeyen sigorta şirketi, ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Biz zaten kaymakamlık ve belediyelerden aldığımız yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz.

Bu parayı nasıl öderiz bilmiyoruz. İtiraz edeceğiz. Çünkü atlarımızı başıboş sokağa salmadık biz. İtiraz ederek gerekli tüm yasal yollara başvuracağız."