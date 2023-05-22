Arnavutköy'de attan düşen kadın öldü Ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki kadın, bindiği attan düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Dün İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir kaza oldu… 51 yaşındaki Sümeyye Şahin, ailesiyle birlikte Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğine gitti. Dengesini kaybetti Burada ata binen kadın, dengesini kaybetti ve düştü. Kadının yaralandığı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılamadı Kafasını çarptığı öğrenilen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.