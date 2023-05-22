Arnavutköy'de attan düşen kadın öldü
DHA

Dün İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir kaza oldu…

51 yaşındaki Sümeyye Şahin, ailesiyle birlikte Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğine gitti.

Dengesini kaybetti

Burada ata binen kadın, dengesini kaybetti ve düştü.

Kadının yaralandığı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de attan düşen kadın öldü
At çiftliğinin bulunduğu yer

Kurtarılamadı

Kafasını çarptığı öğrenilen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sümeyye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.