Arnavutköy'de attan düşen kadın öldü

DHA
Dün İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir kaza oldu…
51 yaşındaki Sümeyye Şahin, ailesiyle birlikte Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğine gitti.
Dengesini kaybetti
Burada ata binen kadın, dengesini kaybetti ve düştü.
Kadının yaralandığı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Kafasını çarptığı öğrenilen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sümeyye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.