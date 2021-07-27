Bir bankta unutulan cep telefonunun alınma anları kameraya yansırken, telefonu çalan kişi kayıplara karıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda eşi ve çocuğuyla birlikte bankta oturan vatandaş, oturdukları bankın yan tarafına gidince ilk oturdukları bankta cep telefonunu unuttu.

Dakikalar sonra caddeden geçen bir kişi, bank üzerindeki cep telefonunu fark ederek yanına oturdu.

SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE ÇALDI

Soğukkanlı bir şekilde cep telefonunu alan kişi, hiçbir şey olmamış gibi caddeden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Arnavutköy'de bankta unutulan cep telefonunun çalınma anı ViDEO

















