İSKİ'ye ait rögar kapağının çevresindeki açıklık nedeniyle bir minibüs, yoldan çıkıp park halindeki tıra çarptı. Kaza anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi’nde, dün saat 14.20 sıralarında, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan minibüs, İSKİ'ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi.

Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale, çevredeki vatandaşlardan geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Arnavutköy’de bozuk rögar kapağının yol açtığı kaza kamerada ViDEO

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından İSKİ'ye bağlı ekipler yoldaki bozukluklar ile ilgili çalışma başlattı. Diğer yandan, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

“ÖLÜMLE DE SONUÇLANABİLİRDİ”

Kaza anına şahit olan mahalle sakinlerinden Furkan Kulancı, “Bugün zaten bizim aracımız yoldaydı caddeden gelen transit araç çukura girerek savruldu ve tıra çarptı. Kafasında yarıklar vardı ben indiğimde ambulans ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu. Bu yolda bunun gibi 2 tane benim bildiğim yer var, ileride bir sürü problem var. Yolda yürüyen bir kadın varmış herhalde. Lastik patlayıp ters dönmese ona çarpabilirdi ya da takla atıp tarlaya uçabilirdi, ölümle de sonuçlanabilirdi. Bizim aracımızın hasarı hiç önemli değil gerçekten, inşallah biran önce yapılır bu bozukluklar.” dedi.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki panelvan minibüsün bir anda rögar kapağının bulunduğu alandaki çukura düşerek savrulduğu görüldü. Minibüsün, daha sonra park halindeki bir tırın dorsesine çarptığı anlar yer aldı.