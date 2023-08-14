Arnavutköy’de çocukların kavgasına aileler dahil oldu, ortalık karıştı Çocuklar oyun oynarken kavgaya tutuştu, araya aileler girdi. Birbirine giren iki aile, kemerlerle şiddetin boyutunu artırdı. Bir kadın, kavgayı ayırayım derken yerlerde sürüklendi.

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İHA

Çocuklar sokakta oynar, birden kavga çıkar ve ebeveynler dahil olur…

Bu senaryo hiç değişmez, hatta ölümle bile sonuçlanabilir…

Görüntüler, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden…

Önce çocuklar, sonra aileler birbirine girdi

Merkez Mahallesi Güç Sokak’ta oyun oynayan iki çocuk birbirini ittirmeye başladı.

Bunu gören aileler de kavgaya karıştı, olay büyüdü.

Taraflar birbirlerine kemerlerle saldırdı.

Kadın yerde sürüklendi

Bu sırada bir kadın da kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kendini yerde buldu.

Kadının yerde sürüklendiği gözlendi.

Olay, polise bildirilince, ihbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Polis, kavgayı sonlandırdı

Ekipler, araya girdi ve kavgayı sonlandırdı.

Ailelerin akıbeti ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.