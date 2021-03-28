Arnavutköy'de dilencilik yapan kadın zabıtayı harekete geçirdi

Her gün aynı yere gelerek vatandaşlardan para isteyen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Necip Fazıl Caddesi’ne her gün gelerek dilencilik yapan bir kadın, vatandaşlar tarafından zabıta ekiplerine şikayet edildi.

ZABITA EKİPLERİNCE YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, her gün aynı noktada insanlara duygu sömürüsü yapan kadını yakaladı. Zabıta ekiplerinin kadına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caddeden geçen vatandaşlar da kadına tepki gösterdi.

Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı