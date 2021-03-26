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    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada

    Markete gelen bir şüpheli, reyondaki elektronik ürünleri sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 12:09
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    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan markete gelen bir şüpheli, reyonları dolaşmaya başladı.

    Şüpheli, bir reyonda bulunan elektronik ürünleri sanki daha önce marketten almış gibi kasaya getirip iade etmek istediğini söyledi.

    HİÇ SATIN ALMADIĞI ÜRÜNLÜRE İADE ETTİ

    Kasada aslında hiç satın almadığı ürünleri iade eden ve parasını alan şüpheli, daha sonra marketten çıkarak hızla uzaklaştı.

    O anlar ise marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada #1

    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada #2

    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada #3

    Arnavutköy’de dolandırıcılık anı kamerada #4

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