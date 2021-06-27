Arnavutköy’de düğünde atılan işaret fişekleri ormanı yaktı

Düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü. İşaret fişekleri yangına sebep olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yapılan bir düğünde havaya çok sayıda işaret fişeği atıldı.

Fişekler, ormana düşerek yangına neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü.

O ANLARI KAYDA ALDI

İşaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de atılan havai fişek orman yangınına neden oldu VİDEO