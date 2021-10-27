Arnavutköy'de fren yerine gaza bastı, eczanenin duvarına çarptı

İlaç almak için eczaneye gelen bir kişi, aracını durdurmak istediğinde fren yerine gaza basınca dükkanın duvar ve camına çarptı. Kazada eczane işletmecisi de son anda kurtuldu.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir eczaneye gelen kişi, ilaç almak istedi.

Eczanenin önünde bulunan açık otoparka aracını park etmeye çalışan kişi, fren yerine gaza basınca dükkanın duvarına ve camına çarptı.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle eczane dışında hasar oluşurken eczane işletmecisi Şenay Avşar, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi VİDEO

“YARALANAN OLMADI SADECE HASAR VAR”

O anları anlatan Şenay Avşar, “Sabah eczaneyi açmak için geldim. Araçtan çantamı almak için eğildim kumandaya basıyordum. Adımımı atmamla onun hızlandığını hissettim ve kendimi geriye attım. Sonra olay oldu. İkimiz de şoktaydık bayağı bir arabada oturdu. Muhtemelen fren yerine gaza bastığını düşünüyorum. Yaralanan olmadı sadece hasar var.” dedi.