Arnavutköy’de kimliğini kaybetti, binlerce liralık borç üzerine kaldı

Temizli işçisi olarak çalışan Bilal Ersöz kimliğini kaybedince adına şirket kuruldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kurulan şirketin borçları, Ersöz’ün üzerine kaldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokak temizliği sırasında cüzdanını kaybetti.

Karakola giderek içerisinde bulunan kimliğinin de kaybolduğunu bildirdi.

Ersöz’ün aylar sonra kapısına tebligat geldi.

Üzerine şirket açılan şahıs, binlerce liralık borç batağının üzerine kaldığını öğrendi.

Kimliğini kaybetmesi ile hayatı kabusa dönen Ersöz, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“2017’den 2019’a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim.

Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım.

O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz.





“BİR DÜNYA BORÇ ÇIKTI”

Hazine ve Maliye Bakanlığından tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize 'Biz böyle bir şirket kurmadık.

Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum.

Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana. Bir dünya borç çıktı.





“NAYLON FATURA KESİLMİŞ”

Adıma binlerce liralık naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız.

Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin.”