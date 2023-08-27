DHA

Arnavutköy'de 19 Ağustos gecesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli hırsızlar, kuyumcuya girmeye çalıştı. Ellerindeki levyelerle kuyumcu dükkanının kapalı kepenklerini açmak için yaklaşık 7 dakika boyunca uğraşan hırsızlar başarılı olamadı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızların caddeden geçen araçlara aldırış etmediği görülüyor.

Kendilerine bağıran fırın çalışanına da aldırmadılar

Kuyumcu dükkanının karşısında bulunan bir fırın çalışanı, hırsızları fark ederek polisi aradı. Yüzü maskeli hırsızlar, bağıran fırın çalışanına aldırmadan kuyumcunun kepengini açmaya uğraştı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen başarılı olamayan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Gece 7 dakika boyunca uğraşmaları da büyük bir cesaret"

Soygun girişiminin yapıldığı kuyumcu dükkanının sahibi Yılmaz Demirbaş yaşananlar ile ilgili şunları söyledi:

Gece 03.30 sıralarında yüzleri maskeli elleri eldivenli bir şekilde levyelerle kepengi zorluyorlar silahları da var, kepengi açamıyorlar. Karşı komşumuz çıkıp bağırıyor ama silahlı oldukları için içeri geliyor polisi arıyor. Yine de yüzsüz bir şekilde 6-7 dakika ana cadde üzerinde kepenkleri zorlamaya devam ediyorlar. Şükürler olsun ki, başarısız oluyorlar. Buradan tüm kuyumcu arkadaşlara seslenelim ne yazık ki böyle kötü insanlar var. Dört beş kere arabayla geçiyorlar duruyorlar komşuların bağırmasın rağmen 7 dakika adama karşılık verip devam ediyorlar. Başarısız olduklarını anlayınca kaçıp gidiyorlar. Sonra emniyet ekiplerimiz olaydan 15 dakika sonra geliyor. 4 civarında da biz buraya geliyoruz. Olay yeri inceleme geldi baktılar. Kepengimizde ve dış cephemizde zarar var. Güvenlik kamerasını incelediğimizde, çok şaşırdık. Arabaların ve insanların geçmesine rağmen 7 dakika durmadan zorlamaları da büyük bir cesaret yani.