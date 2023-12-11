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Arnavutköy'de maganda dehşeti: Asker eğlencesinde pompalıyla ateş açtılar!

Arnavutköy'de maganda dehşeti: Asker eğlencesinde pompalıyla ateş açtılar! Arkadaşlarını askere uğurlayan bir grup genç, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Mahallelinin tepkisini aldırmayan grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.