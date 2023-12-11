DHA
Türkiye'de özel günlerde silah ile ateş açarak kutlama eylemi tehlike oluşturuyor.
Maganda kurşunu ile birçok kişi hayatını kaybederken, durum artık tahammül eşiğini zorluyor.
Konuya bir örnek de İstanbul'dan geldi.
Asker eğlencesinde pompalı dehşeti
Arnavutköy'ün Nene Hatun Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup genç, asker eğlencesi yaptı.
Eğlence esnasında ise havaya ateş açıldı.
Pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açan magandalar, mahalle sakinlerinden tepki gördü.
Tepkilere aldırmadılar
Mahallelinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti.
Grup, bir süre sonra tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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