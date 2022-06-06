İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisine arkasından gelen taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan mühendis, hayatını kaybetti.

İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine, dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy D-020 kara yolunda taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.

Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ve doktor oldukları öğrenilen iki kişi, yaralıya bir süre kalp masajı yaptı.

İki çocuk babasıydı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü.

İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arnavutköy’de taksinin çarptığı jeofizik mühendisi öldü VİDEO



Son konuşmaları

Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın, doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi.

Albayrak'ın arkadaşıyla son konuşmalarının yer aldığı mesajlaşma görüntüleri de ortaya çıktı.

Samsun’da defnedilecek

DHA’nın haberine göre Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camii’nde tören düzenlenecek.

Cenaze ise Samsun'da toprağa verilecek.