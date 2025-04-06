Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşını öldürüp çayırlık alana attı

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün gece yaşanan korkunç olayda, 23 yaşındaki Orhan Kaplan, arkadaşı A.B. ile tartıştıktan sonra bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, Kaplan’ın cansız bedenini bir çayırlık alana bırakıp hızla kaçtı. Kaplan’ın cesedi, sabah saatlerinde kardeşinin kan izlerini takip ederek yaptığı araştırma sonucu, evlerinden iki sokak uzaklıkta bulundu.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı. Kaplan’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLEN GENCİN AİLESİ YIKILDI

Kaplan’ın ailesi, acı haberin ardından olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının etrafında toplanan yakınları, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.