Arnavutköy'de yanlış yere park edilen otomobil trafiğe neden oldu

İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde oluşan trafik sürücüleri çileden çıkardı.
Trafiğin sebebi ise yanlış park...
İETT otobüsü şoförü, hatalı park yapan bir otomobil sürücüsünün engeline takıldı.
Sıkışıp kalan otobüs geçiş yapamayınca kuyruk da kaçınılmaz oldu.
Sürücüler tepki gösterdi
Yaşanan duruma sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi.
Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, plaka üzerinden sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Sürücüler, alternatif bir yol bularak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.
"Ülkede en büyük sorun cahillik"
Oluşan trafikte kalan sürücü Mustafa Vural, “Ne düşüneceğimize henüz karar veremedik. Ülkede en büyük sorun cahillik, bununla beraber eğitim sıkıntısı yaşandığı için bu noktadayız.” diyerek tepki gösterdi.