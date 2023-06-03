Arnavutköy'de yanlış yere park edilen otomobil trafiğe neden oldu Hatalı park yapan sürücünün engeline takılan İETT otobüsü, cadde üzerinden geçiş yapamayınca otobüsün arkasında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan duruma diğer sürücüler tepki gösterdi.

İHA İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde oluşan trafik sürücüleri çileden çıkardı. Trafiğin sebebi ise yanlış park... İETT otobüsü şoförü, hatalı park yapan bir otomobil sürücüsünün engeline takıldı. Sıkışıp kalan otobüs geçiş yapamayınca kuyruk da kaçınılmaz oldu. Sürücüler tepki gösterdi Yaşanan duruma sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, plaka üzerinden sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüler, alternatif bir yol bularak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. "Ülkede en büyük sorun cahillik" Oluşan trafikte kalan sürücü Mustafa Vural, “Ne düşüneceğimize henüz karar veremedik. Ülkede en büyük sorun cahillik, bununla beraber eğitim sıkıntısı yaşandığı için bu noktadayız.” diyerek tepki gösterdi.