Artvin'de başıboş sokak köpekleri mahalleliyi birbirine düşürdü Arhavi ilçesinde küçük bir kız çocuğuna saldıran başıboş sokak köpekleri hayvanseverler ve mahalle sakinleri arasında tartışmaya neden oldu.

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İHA

Artvin’in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi sakinleri, artan başıboş köpek saldırılarına tepki gösterdi.

Son olarak köpekler küçük bir kız çocuğuna saldırınca, mahalle sakinleri isyan etti.

Sokak köpeklerinin bulunduğu alana gönüllü hayvanseverler de gelince tartışma çıktı.

"Sokakta yürürken tedirgin oluyoruz"

Kendilerinin de hayvansever olduğunu ancak evlatlarının canlarının tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Son birkaç hafta içinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan insan sayısı ciddi arttı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük tehlike arz eden bu durum, mahallede huzursuzluğa neden oluyor. Sokakta yürürken tedirgin oluyoruz." diyerek tepkilerini dile getirdi.

"Denge kurnaya çalışıyoruz"

Arhavi Belediyesi Zabıta ekipleri, saldırgan iki köpeği barınağa götürürken belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sokak hayvanlarının korunması ve halk sağlığının gözetilmesi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. En kısa sürede gerekli adımları atacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırdığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)