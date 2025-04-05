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Artvin’de 4,5 milyon değerinde elektronik sigara bulundu

Artvin’de 4,5 milyon değerinde elektronik sigara bulundu Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 4,5 milyon değerinde, 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.