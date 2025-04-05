Artvin’de 4,5 milyon değerinde elektronik sigara bulundu

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA
Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
3 Nisan 2025 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araç, X-ray tarama cihazıyla detaylı incelemeye alındı.
Yapılan taramalarda, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş çok sayıda kaçak elektronik sigara kartuşu tespit edildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Ekiplerin yaptığı titiz inceleme sonucunda, kaçak ürünler ele geçirilerek, araç sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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