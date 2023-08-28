Artvin'de 7 yaşındaki çocuk oynadığı silahla annesini vurdu Köyde evdeki tüfek ile oynayan 7 yaşındaki çocuğun elinin yanlışlıkla tetiğe değmesinin ardından yaşanan kazada annesi hayatını kaybetti.

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun silahlı oyununda kan aktı...

Köprügören köyünde Ö.B., evindeki av tüfeğini kurcalarken bir anda eli tetiğe değince silah ateş açtı.

Namludan çıkan mermi anne Hacer Büyükküleçi’ye isabet etti.

Anne Hacer Büyükkülekçi, başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yaralı hayatını kaybetti

Olayın komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi sonrasında köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Hacer Büyükelçi Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacer Büyükkülekçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi Hacer Büyükkülekçi’nin cenazesinin, 29 Ağustos Salı günü Erzurum’un Aşkale ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.