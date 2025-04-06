Artvin'de amatör lig maçında kavga

İHA

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen amatör lig karşılaşmasında, Murgul Belediyespor ile Kemalpaşaspor birbirlerine rakip oldu.

İki takımın da zirvede eşit puanla yer alması, maç öncesinde gerginliğe neden oldu. Ancak, ilk yarının 39. dakikasında tribünlerde başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek saha dışına taştı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Taraftarlar arasındaki gerginlik hızla arttı ve polis ekipleri, olayların daha da yayılmasını engellemek için müdahalede bulundu. Durumun kontrolden çıkması üzerine polis, taraftarları ayırmak amacıyla biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI

Tribünlerdeki kavgalar sonucunda birçok taraftarın yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi etmek için müdahalede bulundu.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Yaşanan bu şiddet olaylarının ardından, hakem maçın güvenli bir şekilde devam edemeyeceğini belirterek karşılaşmayı tatil etti.