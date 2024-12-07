Artvin'de çatıdan düşen kar, kamyonette hasara neden oldu

DHA

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Hüseyin Gökbayrak Caddesi'nde park halindeki Özgür Doğan'a ait kamyonetin üzerine çevredeki evlerin çatısından kar kütlesi düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen kar yığınının altında kalan kamyonetin şoför kabini zarar gördü.

Araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, belediye personeli yolda temizlik çalışması başlattı.

"O AN ARAÇ İÇERİSİNDE OLSAYDIM..."

Önlemini alıp aracını güvenli yere park etmesine rağmen başına bu durumun geldiğini söyleyen Özgür Doğan, "Aracımı çatıdan kar düşme ihtimalini düşünerek ileri bir noktaya park ettim. Ancak çatıdaki kar birikintisi fazlaydı ve büyük bir hızla gelerek aracımın üzerine düştü. Şoför kabini ve ön cam büyük zarar gördü. O an araç içinde olsaydım, bu durum benim için hayati bir tehlike yaratabilirdi” dedi.