Artvin'de feci ölüm! 220 metreden düştü... Hatila Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 47 yaşındaki Sultan Sağlam hayatını kaybetti.

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İHA

Artvin'de korkunç bir olay meydana geldi...

Hatila Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasına çıkan Sultan Sağlam, düştü.

Terastan düşen Sağlam'ı gören bir taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedenini çıkartmak için ekipler çalışma başlattı.

6 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

UMKE, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), İtfaiye ekipleri eşliğinde, halat ve sedye yardımıyla ekipler 220 metrelik uçurumdan, 6 saatlik çalışma sonucunda Sultan Sağlam’ın cansız bedenine çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)