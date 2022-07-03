Esenkıyı Tüneli mevkisindeki heyelan sonrası, yola düşen kayaları kaldırma çalışmaları sürüyor. Heyelanlı sahadaki tır kuyruğundaki tır şoförleri, bölgeye tır parkının yapılması gerektiğini söyledi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde, cuma sabahı yaşanan heyelan nedeniyle, yol kenarında park halinde bekleyen tırlar kayaların altında kaldı.

Heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Azerbaycan uyruklu tır şförü Şahmar Kerimov'un (38) cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişinin yaralandığı, 4 tırda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı

DHA’nın haberine göre; trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan çalışma sonucu ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. AFAD ve endüstriyel dağcı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yola düşen kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

“En az bin araçlık tır parkı şart”

İlçede Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen tır şoförleri ise korkulu bekleyişlerine devam ediyor. Sınırlı sayıda kapasitesi bulunan tır parklarında yer bulamayan şoförler, yol boyunca dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.

Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerinden Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az bin araçlık tır parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor, sakat iş.

Artvin'de, heyelan sahasında bekleyen tır şoförleri: Tır parkı şart VİDEO



“Adı şoför, soyadı çile”

Bu şoförlerin çektiği nedir? Adı şoför, soyadı çile. Önceki gün orada yaşanan heyelan bugün burada olmayacak diye bir şey yok. Kayaların altında bekliyoruz. Yer olmayınca mecbur bekleyeceğiz. Bu koca kayaları indiremeyeceğimize göre en köklü çözüm tır parkının yapılmasıdır.” dedi.

“Kayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası”

Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk ama bizde yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız, kayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir tır parkı yapsalar bu yoldaki tehlikede sona erecektir.” ifadelerini kullandı.

Yol güzergahında kaya düşme tehlikesinin her zaman olabileceğini söyleyen Ramazan Cansever de "Kayalıkların altında mecbur tır sırasında bekliyoruz. Her yer araba dolu. Burada can güvenliğimiz yok. Kayalıklardan taşlar düşmek üzere ama biz mecburen burada duruyoruz, başka yer yok çünkü. Parklar dolu, tırlar sağlı sollu her yere park etmiş durumda. Biz de bulduğumuz her yerde park ederek mecburen bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tünel çöktü, kayalar düştü

Artvin'de Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda aralıklarla kaya düşme olayları yaşanıyor. Hopa'da 31 Mart 2019'da heyelan sonucu Esenkıyı Tüneli çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde ise 4 Şubat 2022'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Araç sürücüleri kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar tünelin güvenlik kamerasına yansımıştı. Yol güzergahında farklı tarihlerde onlarca küçük ve büyük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Sarp sınır kapısında tır kuyruğu

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş-çıkış yoğunluğu sonucu uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kuyruk oluşturuyor. Tır parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar uzanıyor. Kara yolunun bir şeridini kapatan tırlar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.