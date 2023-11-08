Artvin'de kafede oturan gençlerin masasında cep telefonu patladı Öğle saatlerinde bölgedeki bir kafeteryada gençlerin bulunduğu masada patlayan cep telefonu iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Olay, ilçede faaliyet gösteren bir kafeteryada meydana geldi. Bir grup üniversite öğrencisi garsona sipariş verdiği sırada, masada bulunan cep telefonu bomba gibi patladı.

Patlama sesi ve dumanlar çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Masaya gelen işletme sahibi Özgen Akbıyık, patlayan cep telefonu camdan dışarı atarak olayın büyümesini engelledi.

Cep telefonu patlayan üniversite öğrencisi yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarını tutamazken, arkadaşları ise sarılarak teselli etti.

"El bombası gibi bir ses geldi"

İşletme sahibi Özgen Akbıyık, yaşananları anlatarak “Olayın yaşandığı gün 6 kişilik üniversite öğrencisi kendi aralarında oturup sohbet ediyordu. Bizim çalışanımız sipariş aldığı sırada silah sesi gibi el bombası gibi bir ses geldi. Arkamı döndüm bayağı bir duman çıkıyordu. 'Dumanlar çıksın' diye kapıyı açtım baktım alevleri büyüyor telefonu dışarı attım. Gençlere kötü oldu, teselli ettik gönderdik.” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)