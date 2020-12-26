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    Artvin’de karla kapanan yollar, ulaşıma açıldı

    Kar yağışının etkili olduğu Yusufeli ilçesinde İl Özel İdare ekipleri yolları ulaşıma açarken, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 09:41
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    Artvin’de karla kapanan yollar, ulaşıma açıldı

     

    Artvin’in yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüye boyandı.

    Yusufeli ilçesinin en uzak köylerinden biri olan 2 bin 350 rakımlı Sütlüce köyünde, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

    YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

    TEMİZLİK YAPILDI

    İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolları, iş makineleriyle karı temizleyerek, ulaşıma açıldı.

    Artvin’de karla kapanan yollar, ulaşıma açıldı #1

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    Artvin’de karla kapanan yollar, ulaşıma açıldı #4

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