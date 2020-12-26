Artvin’de karla kapanan yollar, ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Yusufeli ilçesinde İl Özel İdare ekipleri yolları ulaşıma açarken, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Artvin’in yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüye boyandı.

Yusufeli ilçesinin en uzak köylerinden biri olan 2 bin 350 rakımlı Sütlüce köyünde, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

TEMİZLİK YAPILDI

İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolları, iş makineleriyle karı temizleyerek, ulaşıma açıldı.

















