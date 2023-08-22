Artvin'de kayıp kamyoncunun cesedi 91 gün sonra bulundu

İHA
23 Mayıs Salı günü Artvin'in Şavşat ilçesi Ardahan kara yolunun 34. kilometresinde 41 yaşındaki Zübeyir Topal'ın kontrolünü kaybettiği kamyon Çoruh Nehri'ne düştü.
Ekipler ulaştıkları kamyonda sürücü Topal'ı bulamadı.
91 gün sonra bulundu
Düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ın cansız bedeni 91 gün sonra düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.
Balık tutan vatandaşların nehir de ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.
Sedye ve ip yardımıyla sudan çıkartılan ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.