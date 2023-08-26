Artvin'de köy çeşmesinde bulunan canlının solucan olduğu ortaya çıktı Şavşat'ta köy çeşmesinde bulunan ve herkesi korkutan canlının yılan olmadığı açıklandı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar, canlının 'At kılı solucanları veya saç benzeri kurt' türünden olduğunu söyledi.

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İHA

Artvin’in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı, köy halkını endişelendirdi.

Yılan gibi gözüken ancak yılan olmadığı belirlenen canlıya dair, Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar bilgi verdi.

1 metre uzunluğunda olan ve suyun içinde bulunan canlıya dair Satar yaptığı açıklamada, at kılı solucanı olacağını söyledi.

Zararlı olmadığı açıklandı

Satar yaptığı açıklamada, “Nematomorpha larvaları eklembacaklıların zorunlu parazitleridir. Erginleri doğada serbest yaşayan bu canlılar, sporadik olarak evcil hayvan (kedi ve köpek) ve insanlarda yalancı-parazitizm olgularına neden olmaktadır. Bunlar çekirgelerin ya da mantislerin içinden çıkan ergin gordius türlerini görmek mümkün.

erbest yaşayan erginleri ise genellikle su birikintilerinde, hayvanların su içtiği yalaklarda, su sarnıçlarında ve kuyularında bulunabilmektedir. İnsanlar tarafından alınabilse de ergin insanlara zararı yoktur.

Preparazitik solucanlar çok küçüktür ve kazara yutulduklarında konakçılarına bulaşırlar. Konakçılara dışarıdan nüfuz edemezler." dedi.