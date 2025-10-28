Artvin'de market siparişi kabusu: Hesabından 85 bin TL çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin’in Hopa ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan ve yerel bir gazete sahibi Yüksel Yeğen, 21 Ekim akşamı bir market uygulaması üzerinden 1.090 TL’lik sipariş verdi.

Siparişin evine teslim edilmesinin ardından ödemeyi kapıda kredi kartıyla gerçekleştiren Yeğen, kısa süre sonra büyük bir şok yaşadı.

HESABINDAN 85 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Yeğen, ödeme işleminden yaklaşık iki saat sonra bankasından hesabından yüklü miktarda para çekildiğine dair mesaj aldığını söyledi. Olayı şöyle anlattı:

Evime sipariş getirildi, ödemeyi kapıda POS cihazıyla yaptım. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra telefonuma hesabımdan yüksek miktarda para çekildiğine dair mesaj geldi. Şoke oldum. Söz konusu işlemlerde kartımdan 40 bin TL ve 45 bin 750 TL olmak üzere toplam 85 bin 750 TL, bir firma tarafından çekilmiş.

KARTLAR İPTAL EDİLDİ, BANKAYA VE POLİSE BAŞVURULDU

Olayın ardından kartlarını iptal ettirdiğini ve durumu hem bankaya hem de polis ekiplerine bildirdiğini aktaran Yeğen, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi:

“Durumu anlamaya çalıştım, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmezdim. Yetkililerin konuyu incelemesini bekliyorum.”