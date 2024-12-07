Artvin'de otomobil dere yatağına düştü

DHA

Korkunç kaza, Artvin- Erzurum kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi.

Artvin'den Erzurum istikametinde seyreden Nurettin Çelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Ters dönen otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.