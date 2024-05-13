Artvin'de rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa, hakemi yaraladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri başladı.

Her yıl yapılan güreşlerde ise bu kez talihsiz bir olay yaşandı...

Alanbaşı köyünde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa; alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.

Hakemin imdadına çevredekiler koştu

Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem, ayakta tedavi edildi.

"Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmakta"

Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı.

Ben ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)