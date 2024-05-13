Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri başladı.
Her yıl yapılan güreşlerde ise bu kez talihsiz bir olay yaşandı...
Alanbaşı köyünde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa; alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.
Hakemin imdadına çevredekiler koştu
Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem, ayakta tedavi edildi.
"Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmakta"
Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı.
Ben ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor." diye konuştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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