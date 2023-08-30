Artvin'de sağanak sonucu heyelan yaşandı Sağanak taşkın ve heyelanlara neden olurken, heyelan sonucu Hatila Vadisi'ndeki içme suyu borusu patladı. Kapanan 8 köy yolu için ise çalışma başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Artvin'i sağanak vurdu! Kente dün etkili olan sağanak, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İçme suyu borusu patladı Hatila Vadisi Milli Parkı cam teras çevresinden geçen içme suyu borusu heyelan sonucu patladı. Vadi bölgesinde merkeze bağlı bazı köylerde, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve kayalar aktığı kara yolunu ulaşıma kapattı. Kapalı 8 köy yolu için çalışma başladı Patlayan su borusunu onaran il özel idare, orman işletme, belediye ve DSİ ekipleri, kapalı 8 köy yolunun ulaşıma açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

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