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    Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

    Hopa ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale gelirken şoför, muavin ve 13 yolcu tahliye edildi.
    • 23.09.2022 - 23:05
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    Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

    Artvin’den İstanbul’a gitmek için yola çıkan Serdar Yılmaz yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 66 AAV 855 plakalı yolcu otobüsü, akşam saatlerinde Hopa ilçesi Cankurtaran tüneli mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

    Yoldular tahliye edildi, araç hurdaya döndü

    DHA'nın aktardığına göre; otobüsteki şoför, muavin ve 13 yolcu tahliye edilirken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Artvin de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı #1

    Yoldulardan biri şoförü suçladı

    Öte yandan otobüsten inen ve yangını kayda alan bir yolcu, "Artvin'den bindiğimiz aracımız tamamen yanmaktadır. Tamamen şoför hatasıdır. Şoförümüz aracını kontrol etti, muavinle birbirlerine bir şeyler söylediler. Daha sonra tamir ettireceğini söylediler. Ama sonrasında yanmaya başladı. Arkada kapı açılmadı sadece ön kapı açılarak indik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bunca insan için de yazıklar olsun şoförümüze" ifadelerini kullandı.

    Artvin de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı #2

    Artvin de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı #3

    Artvin de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı #4


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