Artvin’de sular altında kalacak ilçede, hüzünlü mezar nakil işlemi

Baraj yapımı nedeniyle sular altında kalacak ilçede, mezarların nakil işlemleri başladı. Eşinin mezarını taşıyan Fatma Coşkun, defin işlemleri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımı devam ediyor.

Baraj nedeni ile sular altında kalacak ilçede, yeni yerleşim yerleri inşa edilirken, mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor.

Yakınlarının mezarlarının sular altına kalmasını istemeyen ilçe sakinleri, yaptıkları başvurunun ardından işlemlere başladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

2011 yılında eşi Mustafa Coşkun’u kaybeden Fatma Coşkun, Oğlu Nejdet Coşkun’la birlikte eşinin yeniden defin işlemine katıldı.

Fatma Coşkun, defin sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“BIRAKIN SULAR ALTINDA KALSIN”

Coşkun, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ben acımı unutmuştum yeniden yaşadım. Kimse yakınının mezarını taşımasın, bırakın sular altında kalsın. Bu devlet tarafından yapılan bir iş olduğu için insan dayanıyor, yoksa dayanılacak gibi bir şey değil.





“BENCE KİMSE YAKINININ MEZARINI ELLEMESİN”

Mezarları açıp bir daha kemikleri toplayıp bir daha yeniden mezara koymak başka bir şey. Yeniden bir daha cenaze işlemleri gerçekleştirdik. Çok acı bir şey, bence kimse yakınının mezarına ellemesin.





“BUGÜN ÖLMÜŞ GİBİ YENİDEN AYNI ACIYI HİSSEDİYORUZ”

Nejdet Coşkun ise, “Babam 2011 yılında vefat etmişti. Babamı görmek yeniden nasip oldu ama bu şekilde olması acı oldu. Kimse babasını, yakınlarının mezarını çıkartmasın, suyun altında kalsın. Çok acı bir şey. Bu acının tarifi yok. İkinci kez yaşamam çok zor. Bugün ölmüş gibi yeniden aynı acıyı hissediyoruz. Allah kimseye vermesin.” dedi.