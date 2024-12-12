Artvin'de tıra otomobil çarptı: 1 ölü

İHA

Artvin'in Hopa ilçesi Sugören mevkiinde Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen Yavuz Şiviloğlu, ağır yaralanırken araçta bulunan Bünyamin Merttürk ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin ön kısmı kazanın şiddetiyle hurdaya dönerken Merttürk’ün cansız bedeni araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri uzun süren çalışmaların ardından Merttürk’ün bedenini araçtan çıkarabildi.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan Şiviloğlu’na ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Şiviloğlu, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.