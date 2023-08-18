Artvin'de torununu ararken alt geçit havalandırma çatısından düştü: Kurtarılamadı

İHA
Artvin'de bir düğüne davetli olarak ailesiyle birlikte katılan Özbil Arif İnce (62), kaybolan torununu aramaya başladı.
İnce bu sırada, Karadeniz Sahil Yolu orta refüjü üzerindeki alt geçidin plastik olan çatısının kırılması üzerine aşağıya düştü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yakınları tarafından ağır yaralı olarak alt geçit içerisinde bulunan İnce, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi nedeniyle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Özbil Arif İnce, burada 1,5 aydır süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.