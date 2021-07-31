Ailesi ile birlikte gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. O anlar cep telefonu ile kayıt yapan damadı Kadri Şahiner tarafından çekildi. Talihsiz kadın kurtarılamadı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Pumpul Karademir, Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormana gezmeye gitti.

Gezinti sırasında dengesini kaybeden Karademir, 70 metrelik uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DAMADI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi.

Görüntülerde; Kadir Şahiner’in önünde yürüyen Karademir'in, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştığı görülüyor.

Artvin'de uçurumdan düşen kayınvalidesini görüntüledi VİDEO





"ANNE GİTME.."

Bu sırada Ayla Şahiner annesine, “Anne gitme, hayır, anne gitme” diye seslendi. Pumpul, “Başım döndü” derken damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e “Baba tut şunu baba tut” diye seslendiği duyuldu.

O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek, uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.



